Palmeiras x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Para o clássico, Abel Ferreira, que retorna de suspensão, deve manter a mesma escalação utilizada contra a Inter de Limeira. Os atacantes Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues, todos lesionados, são os desfalques do Alviverde.

Também na quinta, o São Paulo empatou em 3 a 3 com o Velo Clube, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Luciano (duas vezes) e André Silva marcaram os gols do Tricolor no jogo. Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem, nos acréscimos do segundo tempo, balançaram as redes para a equipe de Rio Claro.

Com o resultado, o Tricolor chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista. Além disso, a equipe comandada por Luis Zubeldía perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente para as quartas de final da competição. Para isso, bastava um simples triunfo.

O São Paulo entrou com um time muito próximo do titular contra o Velo Clube, mas não conseguiu o resultado positivo. Com isso, a comissão técnica, que ainda não poderá contar com Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young (todos em processo de readaptação física), pode promover algumas alterações.