Números de Mateo Gamarra, reforço do Cruzeiro para a zaga

O zagueiro paraguaio Mateo Gamarra é o mais novo integrante do elenco do Cruzeiro. Contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR, ele vai cobrir a lacuna no sistema defensivo após a contusão de João Marcelo. Mas o que o torcedor quer saber é: essa contratação terá utilidade para o clube mineiro?

Mateo Gamarra disputou 38 jogos pelo Athletico-PR, sendo 28 como titular, e marcou 1 gol. Para um zagueiro, segundo dados da SofaScore, ele apresentou um alto número de finalizações pelo time paranaense: 33 (10 na direção da meta).

Em seu trabalho no sistema defensivo, Mateo Gamarra, por não ser um zagueiro tão alto, com 1,80 m, aparece mais em jogadas por baixo. No Furacão, teve 215 ações defensivas, 195 bolas recuperadas e 76 duelos aéreos ganhos.