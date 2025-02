Napoli pode perder a liderança do Italiano após tropeço contra a Lazio

O empate do Napoli veio ainda no primeiro tempo, aos 12 minutos, Giacomo Raspadori tabelou com Lukaku na área e chutou de canhota entre as pernas do goleiro Ivan Provedel.

No segundo tempo, o Napoli buscou a virada. Aos 20 minutos, a bola foi cruzada na área da Lazio e em uma série de chutes rebatidos, o lateral Adam Marusi? acabou afastando mal e marcando contra.

Faltando dois minutos para o final do segundo tempo, a Lazio empatou com chute cruzado de Boulaye Dia no canto direito de Provedel.