Minas vence o Pinheiros e garante liderança do NBB

Danilo Fuzaro brilhou no setor ofensivo do Minas e terminou a partida com 24 pontos. Do lado do Pinheiros, David Sloan marcou 14 pontos.

O Minas chegou a 19 vitórias e apenas 4 derrotas na liderança da classificação do NBB. O Pinheiros venceu 13 e perdeu 11 e luta para se manter no G8 da competição.