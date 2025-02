Merino faz dois, Arsenal bate Leicester e chega à terceira vitória seguida no Inglês

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal retorna aos gramados no próximo sábado (22) para enfrentar o West Ham, no Emirates, às 12h (de Brasília). O Leicester, por sua vez, na sexta-feira (21), recebe o Brentford, às 17h, no King Power Stadium.

O JOGO

A primeira grande chance do Arsenal ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo. Em ataque rápido, Odegaard passou para Ethan Nwaneri, que limpou a marcação e, de fora da área, mandou uma bela finalização no travessão. 15 minutos depois, aos 30, o jovem de 17 anos acertou o poste novamente.

O jovem Ethan Nwaneri, escalado como titular, voltou a participar ofensivamente e participou do gol do Arsenal, aos 35 minutos. O atacante serviu Mikel Merino, que entrou no segundo tempo e balançou as redes.

Aos 41 minutos, o Arsenal marcou o segundo e fechou a conta. Mikel Merino completou o cruzamento de Trossard e mandou para o fundo do gol, marcando, também, o seu segundo tento no duelo.