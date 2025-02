Madureira vence e define o rebaixamento do Bangu no Carioca

O Madureira está firme e forte na briga por vaga às semifinais do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Tricolor Suburbano venceu o Bangu por 3 a 0, no Estádio Moça Bonita, pela 10ª rodada do Estadual, e decretou o rebaixamento do rival.

Celsinho, aos 23 minutos do primeiro tempo, cobrou falta da entrada da área e fez 1 a 0. Na etapa final, Jefferson Victor completou cruzamento e ampliou aos 13 minutos. Marcão, aos 38 minutos, decidiu o placar do clássico suburbano. Com a vitória, o Madureira pulou para 15 pontos e está na terceira colocação neste começo de rodada.