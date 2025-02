Londrina x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Paranaense

Neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense, o Londrina enfrenta o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), no Estádio do Café.

No Estadual, o Londrina é o primeiro colocado, com 20 pontos. Por sua vez, o Athletico-PR é o vice-líder, com 19. As oito melhores equipes avançam às quartas de final.

ONDE ASSISTIR