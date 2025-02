Líder do Português, Sporting arranca empate do Arouca, mas vê distância para o Benfica diminuir

O Sporting viu o Arouca abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo em um lance inacreditável. O zagueiro St. Juste lançou a bola para o goleiro Rui Silva, que, ao dominá-la, mandou contra o próprio gol.

Os donos da casa responderam rápido e deixaram tudo igual nove minutos depois do gol. Gyokeres acionou Harder, que bateu cruzado no cantinho do goleiro dos visitantes.

O Sporting, no entanto, voltou a ficar atrás do placar ainda na primeira etapa. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Arouca aos 48 minutos. Henrique Araújo converteu a cobrança e recolocou o time visitante na frente.

A situação do Sporting se complicou aos 16 minutos do segundo tempo. Hjulmand cometeu falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo, deixando os donos da casa com um a menos.

Mesmo em desvantagem numérica, a equipe mandante empatou o jogo pela última vez aos 39. Harder chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. A bola passou por todo mundo e chegou em Trincão, que bateu de primeira para deixar tudo igual.

Veja os demais resultados do Português deste sábado