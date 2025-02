Judocas brasileiros não sobem ao pódio no Grand Slam de Baku

O Brasil não teve um dia de bons resultados no Grand Slam de judô de Baku. Neste sábado, nenhum judoca do país alcançou as fases decisivas da competição. O melhor resultado ficou com Nauana Silva, sétima colocada na categoria até 63 kg.

Nauana teve a vantagem de estrear apenas nas quartas de final do Grand Slam. Em sua primeira luta, perdeu da polonesa Natalia Kropska devido às punições. Na repescagem, sofreu uma imobilização da austríaca Ljubljana Piovesana. Rafaela Silva também participou da categoria até 63 kg e caiu nas oitavas diante da canadense Jessica Klimkait, campeã mundial e medalhista olímpica.