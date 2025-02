João Fonseca supera Laslo Djere e está na final em Buenos Aires

João Fonseca passou por mais um desafio e está na final do ATP 250 de Buenos Aires. Na tarde deste sábado, a sensação brasileira superou a semifinal do torneio com mais uma vitória em três sets e agora disputará, de forma inédita, a decisão de um torneio de elite.

Diante do croata Laslo Djere, Fonseca venceu por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (3), 5/7 e 6/1. Foi a quarta vitória do brasileiro no saibro argentino.