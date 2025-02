João Fonseca irá estrear contra francês no Rio Open

A organização do Rio Open de tênis realizou neste sábado, no Corcovado Club, o sorteio da chave principal da edição 2025. Sensação brasileira, João Fonseca irá estrear no torneio contra um representante europeu: o francês Alexandre Muller, número 58 do mundo.

A chave principal começará na segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro. Principal cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, terá pela frente o chinês Bu Yunchaokete no jogo de abertura.

Outros brasileiros estão confirmados na chave principal. Thiago Wild encara na primeira rodada o espanhol Jaume Munar, contra quem venceu nas oitavas de final do Rio Open em 2024. O experiente Thiago Monteiro vai enfrentar na estreia o argentino Facundo Diaz Acosta, atual número 75 do mundo. Felipe Meligeni Alves terá pela frente o cazaque Alexander Shevchenko, enquanto Gustavo Heide medirá forças com o argentino Francisco Comesaña.