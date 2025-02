Inter despacha Monsoon, vence de novo e enfrentará Caxias na semi do Gauchão

Mas o Inter não teve nem tempo para amargar a cobrança de pênalti perdida. Logo no minuto seguinte, Rafael Borré recebeu de Carbonero e deu passe açucarado para Bruno Henrique chegar batendo no cantinho, sem chances para o goleiro, abrindo o placar para os donos da casa no Beira-Rio.

Mais tarde o Inter ampliou a vantagem no marcador graças ao gol contra de Marcos Arthur, que, na intenção de interceptar o cruzamento de Carbonero para Valencia, acabou jogando contra o próprio gol.

Inter tem gol anulado

No segundo tempo, o Internacional ainda teve fôlego para chegar ao terceiro gol. Após disputa de bola na entrada da área, Valencia rolou para Bernabei, que bateu de fora da área, rasteiro, no cantinho, estufando as redes. Porém, após revisão do VAR, o lance foi anulado por impedimento do atacante equatoriano.

Já na reta final, Carbonero recebeu cruzamento livre no segundo pau, mas bateu mascado, vendo a bola quicar no gramado antes de quase encobrir o goleiro, que conseguiu fazer a defesa e evitar o que seria o terceiro gol do Inter. Assim, coube aos donos da casa se conformarem com o triunfo por 2 a 0 no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 MONSOON