Giro: Sport perde para o Náutico em casa pelo Pernambucano

Neste sábado, o Sport foi derrotado pelo Náutico por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. Gonçalo Paciência anotou o gol do Leão, enquanto Samuel Otusanya e Igor Pereira marcaram para o Timbu.

Com o resultado, o Sport amargou sua segunda derrota nos últimos três jogos. A equipe ocupa a quarta posição do Estadual, com 12 pontos. O Náutico, por sua vez, chegou a duas vitórias seguidas e alcançou a vice-liderança, com 16 unidades.

Ambos os times voltam a campo na quarta-feira, mas não pelo Pernambucano. O Sport duela contra o Motoclub, novamente na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Já o Náutico tem compromisso contra o Santa Cruz de Natal, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil.