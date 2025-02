Fluminense x Nova Iguaçu: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Um confronto direto pelo G4 da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Assim pode ser encarado o choque entre Fluminense e Nova Iguaçu, que se encaram neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo, pela penúltima rodada, pode encerrar de vez as chances de um deles de disputar as semifinais do Estadual de 2025.

O Fluminense, que vem de empate sem gols com o Flamengo, soma 11 pontos e está a dois do Sampaio Corrêa, que fecha a zona de classificação. Também tendo empatado sem gols na rodada passada, mas com o Volta Redonda, o Nova Iguaçu aparece com 13 pontos, fora do G4 pelos critérios de desempate.