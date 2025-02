Flamengo x Vasco: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

ONDE ASSISTIR



A partida deste sábado terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) , SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Rubro-Negro, atual líder da competição com 17 pontos, chega embalado para o "clássico dos milhões". A equipe de Filipe Luis vem de vitória sobre o Botafogo no meio de semana, em duelo atrasado da 7ª rodada, e soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.

Do outro lado, o Cruzmaltino flerta com sua primeira má fase na temporada após três jogos sem vitórias. O time de Fábio Carille começou a cair de produção no empate com o Volta Redonda, pela 7ª rodada e, na sequência, perdeu para o Fluminense e empatou com o Sampaio Corrêa, na última segunda-feira. Ainda assim, o Vasco aparece na terceira posição na tabela com 14 pontos.

Para o Flamengo, uma vitória garante a classificação às semifinais com uma rodada de antecedência, independente dos outros resultados da rodada. Já o Vasco, além de vencer, precisa contar com tropeços de adversários para assegurar a vaga.