Ferreira tem lesão diagnosticada e vira novo desfalque para o São Paulo

Ferreira é o mais novo desfalque do São Paulo. O atacante sentiu dores na região posterior da coxa direita em Brasília, realizou exames de imagem e foi constatada uma pequena lesão no local.

Ferreira já havia desfalcado o São Paulo no duelo da última quinta-feira, contra o Velo Clube, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Paulista, por causa desse incômodo muscular.

Com isso, o atacante se limitará ao tratamento com os fisioterapeutas do São Paulo nos próximos dias, abrindo espaço para outros jogadores ofensivos do elenco, mais jovens, possam mostrar seu potencial.