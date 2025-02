Em retorno ao Pacaembu, Corinthians fica no empate com a Portuguesa em jogo movimentado

O Corinthians empatou com a Portuguesa por 2 a 2 na noite deste sábado, em seu retorno ao Mercado Livre Arena Pacaembu. Em duelo movimentado, o Timão contou com um inspirado Talles Magno, mas sofreu defensivamente e interrompeu a sequência de duas vitórias.

O primeiro tempo foi de superioridade da Lusa, que abriu o placar com Jajá. O Corinthians, porém, voltou do intervalo com outra postura e buscou a virada com Matheus Bidu e Talles Magno. No entanto, os mandantes ainda tiveram tempo de empatar o duelo com Maceió.

Com o empate, o Corinthians segue na liderança do grupo A, com 26 pontos, 10 a mais em relação ao Mirassol. Na tabela geral, o Timão abriu vantagem de cinco unidades para o São Bernardo. A Portuguesa, por sua vez, se encontra na segunda colocação do grupo B, com 11 pontos, mesma pontuação do Guarani.