Em jogo apertado, Milan vence o Verona em casa pelo Campeonato Italiano

Neste sábado, o Milan recebeu e venceu o Verona por 1 a 0 em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Santi Giménez foi o autor do gol do time da casa.

Com a vitória, o Milan continua na briga por uma vaga de classificação em competições continentais. A equipe soma 41 pontos e ocupa a sétima posição do Italiano. O derrotado Verona se aproxima da zona de rebaixamento, estando na 15ª colocação, com 23 pontos.

No próximo sábado, o Milan visitará o Torino às 14h (de Brasília) pela 26ª rodada do Italiano. O Verona terá um trabalho difícil recebendo a Fiorentina no próximo domingo, às 11h.