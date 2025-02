Destaque do São Paulo no ano, Luciano busca confirmar boa fase contra o Palmeiras

Contratado em 2020, junto ao Grêmio, o atacante acumula 267 jogos disputados pelo São Paulo, com 88 gols marcados, 24 assistências e dois títulos conquistados: Copa do Brasil (2023) e Supercopa do Brasil (2024).

O clássico contra o Palmeiras representa uma oportunidade para Luciano reafirmar sua importância na equipe e contribuir para a "recuperação" do São Paulo no Estadual. Na última quinta, o Tricolor empatou em 3 a 3 com o Velo Clube, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Com o resultado, o São Paulo chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista e perdeu a oportunidade de se classificar antecipadamente para as quartas de final da competição.