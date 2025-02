Corinthians pode garantir a melhor campanha do Paulista neste final de semana; veja a matemática

Depois do confronto de sábado, o Corinthians fecha a primeira fase do Paulista contra o Guarani, em Itaquera. Já o São Bernardo, além do Bugre, encara a Lusa (fora) e o São Paulo (casa).

Com a campanha atual, o Corinthians já igualou sua maior pontuação neste formato do Campeonato Paulista. O Timão fechou a primeira fase do Estadual de 2021 com os mesmos 25 pontos, mas com dois jogos a mais.

Diante da Portuguesa, a tendência é que o Corinthians entre em campo com um time alternativo, priorizando o duelo contra a Universidad Central-VEN, na quarta-feira.