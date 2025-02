Corinthians negocia com lateral argentino Angileri, do Getafe

Em busca de reforçar seu sistema defensivo, o Corinthians está negociando com o lateral esquerdo argentino Fabrizio Angileri, do Getafe. O atleta de 30 anos tem contrato com o clube espanhol válido até junho de 2026. A informação foi dada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Corinthians tem até o próximo dia 28 para acertar a vinda de Angileri. Isso porque este é o dia do fechamento da janela de transferências. Segundo o Transfermarkt, o argentino está avaliado em 700 mil euros (cerca de 4,185 milhões de reais na cotação atual).

Revelado na temporada 2015/2016 pelo Godoy Cruz, da Argentina, brilhou no futebol do país defendendo o River Plate - primeiramente por empréstimo, depois em definitivo. No time de Buenos Aires, em 68 partidas, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.