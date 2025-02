Conheça Micael, zagueiro do Houston Dynamo que negocia com o Palmeiras

O Palmeiras tem conversas com o Houston Dynamo, clube dos Estados Unidos, para contratar o zagueiro Micael. O jogador de 24 anos foi revelado pelo Atlético-MG e defende o clube norte-americano há três anos.

O defensor passou pelas categorias de base da Inter de Limeira e do Galo. Ele, entretanto, fez sua estreia no futebol profissional com a camisa do Independente de Limeira. Foram, ao todo, 14 partidas disputadas pelo time do interior paulista.

Micael realizou apenas dois jogos como atleta profissional do Atlético-MG. Ele, então, foi emprestado ao Houston Dynamo, onde ganhou sequência e foi adquirido por R$ 2,6 milhões.