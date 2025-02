Grêmio supera expulsão, vence Ypiranga e encara Juventude na semi do Gaúcho

O Grêmio encerrou a primeira fase do Campeonato Gaúcho com vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga-RS, mesmo com um a menos. Monsalve anotou o gol que deu a vitória ao Tricolor em duelo da oitava rodada da fase de grupos que aconteceu no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim

Com esse resultado, o Grêmio, que já estava classificado, fica com 17 pontos, sendo dono da segunda melhor campanha do torneio e na liderança do Grupo A. Na semifinal, o Tricolor enfrenta o Juventude, que terminou como líder do Grupo C, com 19 pontos e decidirá a vaga na decisão fora de casa.

O jogo

O Grêmio quase abriu o placar logo cedo. Aos quatro minutos Monsalve cobrou escanteio na área e entrou Arezo, que cabeceou para o gol e acertou a trave o Ypiranga. Na sequência, a defesa afastou o perigo. Aos 12, o Ypiranga responde com um chute de Lucas Ramos, de longe, para defesa de Gabriel Grando. Pouco depois, o Tricolor chegou novamente com um cabeceio de Natã, por cima do gol.