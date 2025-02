Com time reserva, Corinthians está pronto para enfrentar a Portuguesa; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar a Portuguesa, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz levará a campo neste sábado uma equipe reserva, já que o Timão tem compromisso no meio de semana contra a Universidad Central-VEN, pela Copa Libertadores.

Os atletas considerados titulares sequer foram relacionados por Ramón. No banco de reservas, diversos garotos se tornaram opções, como Kayke, Gui Negão, Guilherme Gama e Jacaré.

Assim, o Corinthians está escalado com: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, Félix Torres e Matheus Bidu; Charles, Ryan, Alex Santana e Igor Coronado; Romero e Talles Magno.