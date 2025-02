Com time reserva, Botafogo empata com o Boavista pelo Carioca

No primeiro jogo no retorno de Cláudio Caçapa, o Botafogo ficou mais pressionado no Campeonato Carioca. Neste sábado, com time reserva, o Fogão empatou com o Boavista por 1 a 1, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela 10ª rodada do Estadual.

Em 2023, Caçapa comandou o Botafogo por quatro jogos (venceu todos) na condição de interino e foi para o RWD Molenbeek, da Bélgica, que faz parte da rede de clubes de John Textor, dono da SAF do clube carioca. Agora, ele retornou como auxiliar permanente e para comandar o time de forma interina no lugar de Carlos Leiria.

O Botafogo ainda procura um novo técnico. O Fogão iniciou 2025 com Carlos Leiria à frente do time, de forma interina. Na madrugada da última quinta-feira, após a derrota para o Flamengo, o clube anunciou o retorno de Caçapa.