Com Choque-Rei à vista, Zubeldía registra menos de 50% de aproveitamento em clássicos

Desde que assumiu o comando do São Paulo em abril de 2024, o técnico Luis Zubeldía tem enfrentado desafios significativos nos clássicos paulistas. Até o momento, ele esteve à frente da equipe em seis confrontos e, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas registradas, seu aproveitamento é de apenas 44%.

O primeiro clássico do Tricolor sob o comando do argentino ocorreu logo no mês de sua contratação, contra o Palmeiras, no Morumbi, pelo Brasileirão, e terminou empatado em 0 a 0. No segundo encontro com o Alviverde, desta vez no Allianz Parque, o São Paulo sofreu uma derrota por 2 a 1, pelo segundo turno da competição nacional.

Já contra o Corinthians, Zubeldía obteve resultados mais positivos. Em junho de 2024, o São Paulo visitou o Alvinegro na Neo Química Arena e empatou por 2 a 2. Meses depois, recebeu seu rival no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e venceu por 3 a 1. Este foi o primeiro triunfo em clássicos do técnico.