Caixinha vive dilema para montar defesa do Santos em primeira de três finais no Paulista

O Santos está com problemas defensivos neste começo de temporada. O time vem sofrendo muitos gols e, para piorar o cenário, terá um desfalque importante para a próxima partida.

Luan Peres recebeu o terceiro amarelo na derrota de 2 a 1 para o Corinthians, na última quarta-feira, e terá que cumprir suspensão. O zagueiro disputou oito dos nove compromissos do clube em 2024. Ele ficou de fora apenas no empate de 0 a 0 com o Novorizontino por conta de um incômodo na coxa.

Para o lugar do jogador, o técnico Pedro Caixinha conta com João Basso, Gil e Luisão. Acontece que nenhum dos três está com prestígio com o comandante.