Bruno Fuchs faz primeiro treino, e Palmeiras encerra preparação para o Choque-Rei; veja time provável

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, preparação para o jogo contra o São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Choque-Rei está marcado para acontecer neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A novidade na atividade foi a presença do zagueiro Bruno Fuchs. O jogador de 25 anos foi oficializado como reforço do Verdão na última sexta-feira e já fez sua primeira atividade com o elenco. Ele chega por empréstimo ao Alviverde até o fim desta temporada.

Sob comando do técnico Abel Ferreira, que voltará à beira do gramado depois de cumprir suspensão, o elenco realizou trabalhos técnicos de enfrentamento em campo reduzido com toques limitados na bola. O meia-atacante Felipe Anderson segue em transição física e, novamente, fez trabalho à parte no campo.