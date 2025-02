Boavista x Botafogo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela FC Series

Vindo de duas derrotas seguidas, 2 a 0 para o Madureira e 1 a 0 para o Flamengo, o Glorioso estacionou nos 12 pontos, fora do G-4. O Boavista, que tem 10 pontos e vem de empate por 2 a 2 com a Portuguesa, também busca encostar no G-4.

Nos últimos dois anos o Botafogo ficou de fora das semifinais do Campeonato Estadual, tendo vencido a Taça Rio, prêmio de consolação entre o quinto e o oitavo colocado, mas que dá vaga direta na Copa do Brasil.

Preocupado com o fraco desempenho do time, a diretoria decidiu devolver Carlos Leiria, alvo da revolta de torcedores, para as categorias de base e contratou Cláudio Caçapa para ser técnico interino da comissão permanente do clube. Ele estreia neste jogo. Caçapa foi interino em 2023, quando Luís Castro deixou o clube. Dirigiu o time em quatro jogos, vencendo todos, e depois foi substituído por Bruno Lage, indo trabalhar no futebol belga.

Como na próxima quinta-feira o Botafogo começa a decidir o título da Recopa Sul-Americana contra o Racing, na Argentina, é possível que Caçapa preserve alguns titulares. Um desfalque certo é o zagueiro Alexander Barboza, expulso na confusão após o clássico contra o Flamengo. Serafim deve ocupar seu lugar.