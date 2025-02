Autor do gol do Botafogo, Kayke Queiroz lamenta empate com o Boavista

Fim de jogo: Boavista 1 x 1 Botafogo. #VamosBOTAFOGO

Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/hk7hgQtxPI

Botafogo F.R. (@Botafogo) February 16, 2025





Com o empate deste sábado, em que atuou com os reservas, o Botafogo está pressionado no Carioca. Com 13 pontos, o Fogão está na quinta colocação e aguarda a rodada terminar para fazer as contas e ver o que vai precisar fazer para se classificar para as semifinais, levando em consideração que a equipe tem mais um jogo pelo Estadual. Kayke foi indagado sobre as chances do time.