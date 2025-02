Após empate com a Portuguesa, técnico do Corinthians projeta estreia na Libertadores: "É diferente"

"Sim, no meu ponto de vista chegamos em boas condições anímicas. Nenhum jogador que atuou contra o Santos atuou hoje, então estarão frescos fisicamente. Estamos com muitas expectativas, a torcida também... Sabemos que temos um elenco de hierarquia. Temos que melhorar questões táticas, o jogo vai ser diferente, mais rápido, agressivo. Estamos bem, o grupo está com a cabeça boa. Estamos contentes e queremos fazer um grande jogo", complementou.

O confronto de quarta contra a Universidad Central será no Olímpico de Caracas, às 21h30 (de Brasília). A volta está programada para o dia 26, na Neo Química Arena.

Neste sábado, com equipe alternativa, o Corinthians ficou no 2 a 2 com a Portuguesa. Matheus Bidu e Talles Magno anotaram para o alvinegro, enquanto Jajá e Maceió foram às redes pela Lusa.