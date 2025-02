Zubeldía admite "falta de equilíbrio" do São Paulo após empate com Velo Clube

"Consideramos que os três pontos hoje eram muito importantes para estar mais perto de nos classificarmos em primeiro. Finalizado o jogo, já pensar no clássico. Simplesmente isso. Para nós eram importantes esses seis pontos em Brasília. Claramente não fizemos as coisas bem e conquistamos apenas dois empates. Não há nenhum tipo de desculpas da minha parte e da parte dos jogadores. Simplesmente não fomos capazes de conquistar mais pontos aqui em Brasília. Muito se falou de sair do Morumbis, mas não passa por aí. É uma responsabilidade nossa. Agora temos que seguir competindo, lutando, para nos classificarmos em primeiro lugar e entrar nas quartas de final com um clássico contra o Palmeiras, que é importante para todos", prosseguiu.

A tendência é que o São Paulo vá a campo contra o Palmeiras, no próximo domingo, com os jogadores considerados titulares. Pelo terceiro jogo consecutivo Zubeldía terá força máxima a fim de vencer mais um clássico e amenizar a forte pressão sobre seu trabalho à frente da equipe.

"Verei como estão todos, o tema do gramado também é importante, sobretudo em um período de preparação e com jogadores que já tiveram algum episódio lá. Não é fácil. Depois, em instâncias finais, se faz outra coisa. Mas na primeira fase, como agora, temos que considerar o tema do gramado. A prioridade era fazer o melhor jogo possível hoje e depois verei como estão recuperados, o tema do gramado, para tomar decisões. Temos que pensar agora no domingo e não mais que isso, concluiu Zubeldía.