Zagueira do Corinthians, Mariza celebra convocação para a Seleção Brasileira: "Espero corresponder"

Peça fundamental no esquema tático de Lucas Piccinato, a atleta disputou 38 partidas pelo Corinthians na temporada 2024, marcando três gols. Desde que chegou ao clube em 2022, a zagueira acumula 102 jogos, com sete gols e nove títulos conquistados: o tricampeonato do Campeonato Brasileiro Feminino (2022, 2023, 2024), o bicampeonato da Supercopa do Brasil (2023, 2024), o bicampeonato da Libertadores Feminina (2023, 2024), além do Campeonato Paulista (2023) e da Copa Paulista (2022).

Natural do Maranhão, Mariza iniciou sua trajetória no futebol aos 11 anos, no JV Lideral. Antes de chegar ao Corinthians, teve passagens por São José, Chapecoense e Grêmio, além de experiências nas categorias de base da Seleção Brasileira. Curiosamente, começou a carreira como meio-campista, mas se destacou na zaga, onde se consolidou como referência.