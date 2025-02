Veiga projeta Choque-Rei e pede união entre Palmeiras e torcida: "Remar para o mesmo lado"

Um dos líderes do elenco, Veiga pede união entre clube e torcida. O camisa 23 compreende a chateação, mas convoca os palmeirenses a lotar o Allianz e "remar para o mesmo lado" do time.

"É muito importante estarmos todo mundo na mesma frequência, todo mundo caminhando e olhando para o mesmo lado. Sabemos que a torcida é passional, em alguns momentos fica brava ou chateada. Mas acho que nós, jogadores, quando não fazemos um bom jogo ou quando não ganhamos um jogo, sentimos muito também, somos os primeiros a sentir", disse.

"Acho que tem de estar todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo lado, porque sempre foi assim que conseguimos conquistar as coisas. Neste ano, de novo, vamos precisar de todo mundo", concluiu.

O clássico entre Palmeiras e São Paulo terá início às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque.

O Verdão, no momento, está fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual. O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 16 pontos, três abaixo do líder São Bernardo e dois da Ponte Preta, no segundo lugar. Velo Clube, lanterna com seis, completa a chave.