Vasco lutará contra tabu em duelo contra o Flamengo

Depois disso, o Flamengo iniciou uma série com amplo domínio sobre o rival. Conseguiu cinco vitórias e dois empates.

Além disso, o Flamengo aplicou duas goleadas sobre o Vasco neste período. Em junho de 2023, ganhou o clássico por 4 a 1. No ano passado, um resultado ainda mais elástico: o Rubro-Negro massacrou o rival por 6 a 1.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Veja os últimos sete jogos entre Flamengo x Vasco