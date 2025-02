TJD-RJ denuncia jogadores de Flamengo e Botafogo por briga no clássico

O julgamento está marcado para o dia 19 de fevereiro, às 14h (de Brasília).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Entenda a briga

Após o fim do jogo, vencido pelo Flamengo por 1 a 0, o defensor botafoguense se desentendeu com o atacante Bruno Henrique e o meia Gerson, tentando dar um soco no camisa 27 do Flamengo. Cleiton chegou para defender os companheiros e aplicou um soco certeiro em Barboza.

Do Flamengo, Gerson e Cleiton foram expulsos. No Fogão, Barboza levou o vermelho.

As comissões técnicas e a Polícia Militar entraram em campo para apartar a briga. Neste momento, o jogo já havia terminado. Separaram os jogadores, mas a confusão recomeçou na entrada dos vestiários.