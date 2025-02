Técnico Luis Enrique exalta desempenho de Dembelé e fase do PSG

O técnico ainda foi perguntado sobre a influência dos seus conterrâneos e comentou sobre treinadores espanhóis. "Obviamente, têm diversos ótimos técnicos espanhóis pelo mundo inteiro. E com diversos perfis, apesar de eu gostar de um time que toca mais a boca, reconheço a habilidade em vários estilos de jogo. Futebol é universal, mas cada lugar tem seu estilo. Aprecio muito os pioneiros, como o Rafa Benítez e, agora, o Pep Guardiola", declarou.

No final da coletiva, Luis Enrique lembrou que, mesmo com a boa fase, nada está ganho. "O futebol é como uma escola. As notas só são entregues no fim do ano e até lá temos que trabalhar. As coisas estão indo bem, estou feliz, os jogadores e a equipe técnica estão na mesma página. Contudo, ainda há muito trabalho", concluiu.