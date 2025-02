Santos se reapresenta e inicia preparação para o duelo com o Água Santa

O meia Álvaro Barreal e os atacantes Gabriel Veron e Willian Bigode são dúvidas. Os três estão em transição. Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito) são baixas certas.

Neymar, por sua vez, deve ser titular novamente. O meia-atacante esteve entre os 11 iniciais diante do Corinthians e saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Após o jogo, o camisa 10 afirmou estar se sentindo bem fisicamente.

O elenco volta aos treinos neste sábado, quando encerra a preparação. O jogo contra o Água Santa está marcado para domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O embate cresceu em importância para o Santos, que está fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.