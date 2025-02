Rumo ao Cruzeiro, filho de Fagner se despede do Corinthians: "Preciso estar com meus pais"

Vivi tudo intensamente, junto da minha família. Chorei, sorri, vibrei, esbravejei, me entreguei... Tudo valeu muito a pena!

Mas a vida é feita de ciclos e chegou a hora de viver um novo. De me despedir do Corinthians e de agradecer por tudo. Tenho apenas 14 anos e sempre fui muito apegado aos meus pais e ao meu irmão. Sinto que preciso estar com eles. E para estar com eles, não posso mais seguir no clube. Valorizar o que tenho de mais precioso, minha família.

E também de acreditar em um novo projeto. Em um novo clube, que acreditou em mim, que já me acolheu, se esforçou e que vou viver também intensamente, como sempre fiz por onde estive, seja na escola, na escolinha de bairro, no time dos amigos ou em qualquer pelada.

Obrigado por tudo, Corinthians!