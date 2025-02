Rodada NBA: Oklahoma City Thunder tropeça e perde para Timberwolves

Nesta quinta-feira, o Oklahoma City Thunder foi a Minnesota sendo favorito por nove pontos e voltou para casa derrotado pelos Timberwolves por 116 a 101.

Naz Reid e Anthony Edwards assumiram o comando do jogo e lideraram os Timberwolves à vitória, com o pivô anotando um duplo-duplo de 27 pontos e 14 rebotes. Edwards marcou 23 pontos, sete rebotes e sete assistências, além de eternizar uma enterrada histórica em cima do pivô de 2.16 m, Chet Holmgren.

A vitória de Minnesota mantém a equipe na sétima colocação do Oeste com campanha de 31-25. O OKC ainda é o líder da conferência com 44 vitórias, oito a mais do que o vice Memphis Grizzlies.