Recém-chegado, Enzo Díaz assume protagonismo defensivo no São Paulo; confira números

Desde sua chegada ao São Paulo em janeiro de 2025, o lateral esquerdo Enzo Díaz tem se destacado como uma peça fundamental na defesa tricolor. Em suas primeiras sete partidas pelo clube, o argentino apresentou números expressivos que evidenciam sua importância no sistema defensivo da equipe.

De acordo com o Sofascore, o jogador de 29 anos registra uma média de três desarmes por jogo e um total de 36 duelos ganhos, números que o colocam como líder nos quesitos dentre todos os atletas do elenco tricolor.

Também segundo à plataforma de estatística, ele totaliza 33 ações defensivas (4,7 por jogo) e 28 bolas recuperadas. No aspecto disciplinar, Enzo mantém-se equilibrado até o momento, com apenas um cartão amarelo recebido em 502 minutos disputados com a camisa do São Paulo.