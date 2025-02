Presidente do PSG ameaça deixar a equipe devido a acusações de abuso de poder

Em entrevista ao jornal francês RMC Sport, fontes próximas ao governo catari, disseram que Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, ameaça a retirar os investimentos da França. O empresário é acusado por abuso de poder e de ser cúmplice em compra de votos.

Nasser Al-Khelaifi é CEO do fundo de investimento esportivo do Catar e possuí investimentos em determinadas áreas do esporte francês. Além disso, também é dono da beIN Sports, emissora oficial de transmissão do Campeonato Francês.