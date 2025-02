Portuguesa x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

O Corinthians vem de uma vitória no clássico contra o Santos, na última quarta-feira, por 2 a 1. A equipe comandada por Ramón Díaz triunfou com dois gols de Yuri Alberto, enquanto Guilherme descontou para os santistas.

Para a partida deste sábado, a tendência é que o Corinthians entre em campo com um time alternativo, priorizando o duelo diante da Universidad Central-VEN, pela segunda fase da Copa Libertadores. Como desfalques, é certo que a equipe não terá o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20).

Já a Portuguesa vem de um empate por 0 a 0 com o Água Santa, fora de casa. O time está na segunda colocação do grupo B, com 10 pontos, um a menos em relação ao líder Guarani. A Lusa não perde há quatro compromissos no Estadual, com dois empates e duas vitórias.

FICHA TÉCNICA



PORTUGUESA X CORINTHIANS

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)