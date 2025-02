Melo e Matos chegam às semifinais do ATP 250 de Buenos Aires

"Hoje conseguimos jogar muito bem, do começo ao fim. Um jogo muito duro para nós. Como falei após a primeira rodada, jogo a jogo, adaptando ao saibro. Já conseguimos jogar bem melhor, estrategicamente também. Temos de mudar, quando sai da quadra dura para o saibro, algumas coisas, porque o jogo fica bem diferente. E hoje já conseguimos fazer essa mudança rápida, o que foi muito bom. Ficamos felizes. Estivemos na frente, depois atrás, conseguimos voltar, manter a calma. Então, foi realmente um excelente jogo para nós, para dar bastante confiança", explicou Marcelo.

Os adversários quebraram no segundo game do primeiro set e, na sequência, abriram 3/0. Melo e Matos buscaram a reação: devolveram a quebra no sétimo game, empataram e, com novo break viraram, 5/4, fechando depois em 6/4.

No segundo set foi a vez do mineiro e do gaúcho conseguirem a vantagem, logo no terceiro game. E de Cabral e Roger devolverem a quebra no oitavo. Com as duplas mantendo, então, os serviços, a definição foi para o tie-break, 6/6, com o português e o holandês fazendo 7/6 (7-3) para empatar o jogo. No match tie-break, Melo e Matos marcaram 10-8 para seguir em Buenos Aires.

O ATP 250 de Buenos Aires abre a gira no saibro na América do Sul. Após o torneio na Argentina, Melo e Matos estarão no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, a partir da segunda-feira. Melo joga sua 19ª temporada no circuito, a segunda ao lado de Matos. O mineiro e o gaúcho iniciaram a parceria em maio de 2024 e foram campeões no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA).