Mauricio recebe elogio por boa fase no Palmeiras e revela inspirações em Harry Kane e Messi

? 14 finalizações (7 no gol!)



? 12 passes decisivos (!)



?? 50%... pic.twitter.com/j1rG3YW6a7

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 14, 2025

Esta nova função de Mauricio tem sido traduzida em bons números ofensivos. Até o momento, o camisa 18 marcou cinco gols e deu uma assistência em sete jogos disputados. Ele ficou de fora de apenas dois compromissos do Verdão no ano. O atleta revelou como se sente atuando na nova posição e revelou "inspirações" em Harry Kane e Messi.

"Eu estou me sentindo muito bem, eu acho que o Palmeiras pede muito isso, o estilo de jogo do Abel pede muito do jogador ser mais versátil, fazer mais de uma função. Ele fez uns testes no treinamento, é claro que eu fiquei um pouco perdido no começo, mas foi muito da questão da equipe, nos treinamentos a gente conversava mais, tinha uma comunicação melhor, eu acho que isso facilita mais na questão de você conseguir fechar espaço, de conseguir fazer movimentações", revelou à TNT Sports.