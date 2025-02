João Fonseca bate Navone de virada, faz história e vai à semi do ATP de Buenos Aires

"Fonseca has the final say" ???

The 18-year-old defies Navone 3-6 6-4 7-5, saving 2 MPs for a maiden semi-final!

February 14, 2025





No primeiro set, Navone dominou e venceu por 6/3. O segundo foi equilibrado, com duas paralisações por conta de fortes chuvas. O argentino chegou ao break point, mas Fonseca se manteve firme e fechou em 6/4. No set decisivo, Navone abriu vantagem e parecia encaminhar a vitória, mas João reagiu, salvou dois match points e conseguiu uma virada espetacular, garantindo a vaga na semifinal.