Jamal Musiala renova com o Bayern de Munique até junho de 2030

O Bayern de Munique anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com Jamal Musiala. O meia de apenas 21 anos assinou um acordo de cinco anos e permanece na equipe alemã até junho de 2030.

"Estou muito feliz. O Bayern de Munique é um dos maiores clubes do mundo. Dei meus primeiros passos no futebol profissional aqui e acredito, firmemente, que podemos alcançar algo grande com este clube nos próximos anos. Me sinto em casa tanto em Munique quanto no clube com nossos fãs. Temos muitas coisas que queremos alcançar. Estou animado com tudo o que está por vir", disse Musiala ao site oficial do Bayern de Munique.