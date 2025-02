Guardiola confirma lesão de Manuel Akanji que desfalca o Manchester City por dois meses

PEP ? (On Manuel Akanji) He has surgery on Saturday. Eight to 10 weeks out. pic.twitter.com/ufZQ6yPTJY

? Manchester City (@ManCity) February 14, 2025

Titular na derrota do Manchester City para o Real Madrid, na última quarta-feira, pela partida de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, Akanji precisou ser substituído no intervalo e deu lugar a Rico Lewis. A equipe espanhola venceu por 3 a 2.

Na temporada, Manuel Akanji disputou 30 jogos e deu uma assistência. Somente no Campeonato Inglês, o suíço de 29 anos entrou em campo 20 vezes, sendo titular em todas as oportunidades.

Além do zagueiro, Guardiola também deu atualizações sobre as situações de Nico González e Jack Grealish.

"Não sei se Grealish estará pronto amanhã. Veremos e avaliaremos nas próximas horas. Nico González está melhorando dia após dia. Vamos avaliar sua condição nas próximas horas", revelou o treinador.