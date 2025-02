Grêmio confirma lesão de Cristian Pavón na coxa esquerda

BOM DIA ????

Vai começar o último treino antes do duelo deste sábado ??? pic.twitter.com/NXBuSYesQd

? Grêmio FBPA (@Gremio) February 14, 2025

De acordo com o clube gaúcho, Pavón, que não precisará de cirurgia, já começou o tratamento com a supervisão da equipe multidisciplinar do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio. O Tricolor não divulgou prazo para o retorno do jogador.

Na temporada, Cristian Pavón tem três gols e duas assistências, em seis jogos disputados.