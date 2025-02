Grêmio anuncia as contratações de Cristian Oliveira e Wagner Leonardo

? Grêmio FBPA (@Gremio) February 14, 2025

Cristian Oliveira

Cristian Oliveira iniciou sua carreira no CA Rentistas, do Uruguai, no qual participou da campanha de acesso da equipe para a elite do futebol uruguaio em 2020. Depois, foi vendido ao clube espanhol Almería.

Após um ano no exterior, o atacante voltou ao seu país de origem por empréstimo para vestir a camisa do Penãrol. No período, conquistou o Campeonato Uruguaio e a Supercopa do Uruguai. Em 2022, foi emprestado ao Boston River e marcou 10 gols durante o ano.

Com grande destaque no futebol uruguaio, o atleta foi contratado pelo Los Angeles FC na metade de 2023. Pelo clube da MLS, balançou as redes seis vezes e foi campeão da U.S. Open Cup. Além disso, Cristian Oliveira acumula 11 jogos pela Seleção Uruguaia.

Wagner Leonardo